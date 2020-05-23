Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız
Sağlık Bakanı Koca, on bir ayın sultanı ramazanı uğurladıklarını belirterek, "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Koca, "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." dedi.
GELECEK YIL TEKRAR KAVUŞMAK ÜZERE, on bir ayın sultanı Ramazan’ı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız. pic.twitter.com/bT0VMmh4OV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020
Etiketler: ramazan sağlık bakanı koca Fahrettin Koca bakan kocaSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:38
Sıradaki Haber
Sağlık kurumlarındaki görevlendirmelere sigorta düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz