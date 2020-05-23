Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Koca, "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." dedi.