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Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri Filistin için toplanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, Türkiye'nin girişimiyle, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planını görüşmek üzere olağanüstü toplantı için anlaştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının görüşüleceği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, Türkiye'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.
Filistin yönetimi, toplantı konusundaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı'ndan sonra iletecek.
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