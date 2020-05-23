Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.

Koronavirüs vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.