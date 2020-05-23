Haber Giriş: Kaynak: AA
Moritanya'da mahkumlara bayram affı
[Grafik: TRT Haber]
Moritanya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 195 mahkum affedildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani’nin Ramazan Bayramı sebebiyle 195 mahkumun affını içeren bir kararname yayımladığı belirtildi.
Etiketler: moritanya ramazan bayramı mahkum afSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:39
Son Haberler
- 08:55
- 08:20
- 07:54
- 08:26
- 06:51
Sıradaki Haber
Arap ülkelerinden 15'i bayramı Türkiye ile aynı gün kutlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz