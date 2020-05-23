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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlerle telefon görüşmesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdür Kralı Abdullah ile telefonda görüştü. İki lider görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve koronavirüsle mücadelede işbirliği konularını ele aldı.
Etiketler: son dakika Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ikili görüşme cumhurbaşkanı recep tayyip erdooğan Ürdün Kralı AbdullahSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:54
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