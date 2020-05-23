Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdür Kralı Abdullah ile telefonda görüştü. İki lider görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve koronavirüsle mücadelede işbirliği konularını ele aldı.