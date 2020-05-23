Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki günlük Covid-19 sayılarını paylaştı.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte Türkiye'de bin 186 yeni vaka tanısı kondu. 32 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 491 kişi ise koronavirüsü yenerek hastalığı atlattı.

Böylece Türkiye'de toplam iyileşen sayısı 117 bin 602'ye yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 308 oldu.

Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tBOtbAY3CD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020

Sağlık Bakanı Koca, destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayısının azaldığını belirterek, "Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var" dedi.