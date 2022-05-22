Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazala ilgili taziye mesajı paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum.

Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum."