Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazala ilgili taziye mesajı paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum.
Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum."
Etiketler: AK Parti Niğde Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Trafik Kazası
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