Meclis'te bu hafta yoğun bir yasama faaliyeti başlayacak. Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı teklif müzakere edilecek.

Teklife göre, kur korumalı mevduat sisteminde şirketlerin vergi istisnası devam edecek.

Şirketler bilançolarındaki dövizi Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanabilecek. Bankalarda mevduat hesaplarına sağlanan sigortanın kapsamı genişletilecek. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun idari yapısında da değişiklik yapılacak.

AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı dezenformasyonla mücadele teklifi de Meclis'e geliyor.

Düzenlemeyle yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verilecek. Kamu güvenliği, kamu barışı ve genel sağlığı hedef alan yalan haberler mercek altına alınacak.

Müsilajla mücadele teklifi de masada. Belediyelere ek sorumluluklar getirecek teklifin Çevre Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

AK Parti, yeni grup başkanvekilini seçecek

AK Parti TBMM Grubu, çarşamba günü saat 13.00'te basına kapalı toplanacak.

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden af talebi kabul edilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

Grup toplantısında ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekillerine bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.