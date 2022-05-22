Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Özer, bu yıl 100'ün üzerinde ülkeden eğitim bakanlarının katılımıyla 22-25 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek Dünya Eğitim Forumu'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Özer, eğitimde karşılaşılan zorluklar ve fırsatların değerlendirileceği forum kapsamında temaslarda bulunacak, 24 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Oturumu'nda 100'ün üzerinde ülkeden gelen eğitim bakanına hitap edecek.

COVID-19'un eğitim hayatındaki tahribatı ele alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Eğitim Forumu'nun, eğitimcilere eğitimin mevcut durumunu ve geleceğini diğer ülkelerle değerlendirme imkanı sunduğunu ifade etti.

Forumda ele alınacak tartışmaların, daha iyi bir gelecek için eğitim politikalarına yön vereceğini anlatan Özer, şunları söyledi:

"Forum süresince diğer ülke bakanları ile tecrübe paylaşımında bulunacağız. 2020'den itibaren maruz kaldığımız COVID-19 salgını, eğitim sistemlerinde de dünya çapında büyük bir krize sebep oldu. Salgın, çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra akademik hayatlarında da tahribata yol açtı. Forumda bu etkileri ele alarak özellikle öğrenme kayıpları ve bunların telafisi üzerinde değerlendirmeler yapma ve tecrübe paylaşımı imkanı bulacağız. Bunun yanı sıra ülkemizin özellikle son 20 yılda eğitim alanında yaptığı çalışmaları ve yatırımları, mesleki eğitimde geldiğimiz noktayı bu forumda diğer ülkelere anlatacağız."

Dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacıların katılacağı genel toplantılar ile belirli konulara odaklanılan özel grup toplantılarının yapılacağı forum kapsamında 9 panel düzenlenecek.

Panellerde "kaynakların nasıl daha etkili kullanılacağı, nasıl daha güçlü, destekleyici ve iyi bir eğitim sistemi kurulacağı" sorularının yanıtları aranacak.

Dijital eşitlik, teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin ele alınacağı panellerde ülkeler, yeni ve uzun vadeli sorunlara ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacak.