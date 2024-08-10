Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Borçlara para yok, Paris'te müsrifliğe para çok

Türkiye bugün açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 58'inci havalimanına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu

Konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını sizlerle yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Havalimanımızın 85 milyonumuzun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Çukurova Havalimanı'mızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi geniş kalkış yapabilecek. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pisti vardır.

Havalimanımızın inşasında bölgemizin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterdik. Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Bu toprakların simgesi olan pamuk motifleri ile turuncu rengi havalimanımızın süslemesinde özellikle tercih ettik. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hizmete aldık devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık.

Havalimanımıza yatırım miktarı 608 milyon 500 bin eurodur. Çukurova Uluslararası Havalimanı Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35, Mersin'e mesafesi 49 kilometre. Havalimanımız sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak.Çukurova Havalimanı bölge ihracatına çarpan etkisi yapacak. Akdeniz'in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz

Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak

Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Şakirpaşa Havaalanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız.

Muhalefetin işi gücü yalan üretmek, tutmayacak bu yalanlarınız. Vatandaşlarımızı provoke edrrek neyi amaçlıyorsunuz. Muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar.

"Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz"

Adanalı ve Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz.Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum tekrar söylüyorum insanımızın her türlü tenkitine serzenişine sonuna kadar tahammülümüz vardır ancak ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır

Yatırım kötüleyen muhalefet olmaz. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'ndan asrın projesi Marmaray'a kadar yapılan her hayırlı işe kulp taktılar. Son 22 yılda hava yolu ulaşımına büyük yatırımlar yaptık. Aktif havalimanı sayısını bugün itibarıyla 26'dan 58'e çıkardık.