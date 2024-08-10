Parçalı Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.08.2024 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce 12. cumhurbaşkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam 10 yıl önce yapılan seçimlerde 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi. Bu önemli gün sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce 12. cumhurbaşkanı seçildi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te ilk defa doğrudan halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Üzerinden tam 10 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından bu güne özel paylaşım yapıldı.

"Millete hizmet yolculuğunda 10. yıl"

Paylaşımda,, "Bugün millete hizmet yolculuğunun Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü..." ifadeleri kullanıldı.

 

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin takdiriyle 10 yıl önce bugün 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi" dendi.

Mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu 10 yıllık sürecine ait fotoğraflarda paylaşıldı. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dışişleri: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Katil İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogram olan 3 bomba attı
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Borçlara para yok, Paris'te müsrifliğe para çok
16:10
Manisa'da orman yangını
16:01
Gazze'deki "okul katliamında" yaralananların çoğunun uzuvları kopmuş halde
15:56
Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a çıktı
15:17
Dışişleri: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi
Katil İsrail'den Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırı
Katil İsrail'den Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ