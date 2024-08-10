Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce 12. cumhurbaşkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te ilk defa doğrudan halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Üzerinden tam 10 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından bu güne özel paylaşım yapıldı.
Paylaşımda,, "Bugün millete hizmet yolculuğunun Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü..." ifadeleri kullanıldı.
August 10, 2024
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin takdiriyle 10 yıl önce bugün 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi" dendi.
Mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu 10 yıllık sürecine ait fotoğraflarda paylaşıldı.