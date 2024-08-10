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TRT Haber 10.08.2024 14:21

FETÖ'nün sözde kadın sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde kadın yapılanmasından sorumlu olduğu suçlamasıyla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen firari tutuklandı.

FETÖ'nün sözde kadın sorumlusu yakalandı
[Fotograf: AA]

Rutin denetimlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonundaki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, FETÖ'nün sözde kadın yapılanması sorumlularından "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan kişi olduğu tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutukladı.

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