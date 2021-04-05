Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefonda görüştü.

Erdoğan Osmani-Sadriu ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kosova’nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değindi. Erdoğan, ayrıca tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığını belirtti.