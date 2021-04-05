Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla Türkeş'e dua etmek için mezarını ziyaret eden bir çocukla da bir süre sohbet etti.

Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.