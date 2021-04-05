Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Alparslan Türkeş’in kabrine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısı öncesinde, vefatının 24'üncü yılı nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla Türkeş'e dua etmek için mezarını ziyaret eden bir çocukla da bir süre sohbet etti.
Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun
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