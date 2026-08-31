Alo Adalet 135 hattı yarın hizmete sunuluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Alo Adalet 135 hattına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamayla yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacaklarını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız Alo Adalet 135 hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimini sağlayacak, gecikmelerin etkin şekilde takip edilerek yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağız. Alo Adalet 135 hattının yanı sıra adliyelerimizde kurduğumuz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak talep ve müracaatlarını iletebilmelerine de imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yargı hizmetlerimizin etkinliğini daha da artıracak ve adaletin vaktinde tecellisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar başvurabilecek

Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması, yarından itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek.

Hatta başvurmak isteyenler, 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek.

Başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi halinde ilgili mahkemenin veya cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak.

Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak, soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvuruda bulunan ilgiliye bildirilecek.