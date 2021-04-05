Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB’den Libyalı askerlere terörle mücadele tekamül eğitimi
[Fotoğraf: Milli Savuma Bakanlığı]
Mehmetçik, Libya’daki iş birliği kapsamında Libyalı askerlere “terörle mücadele tekamül eğitimi” verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, “Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması” kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetleri’ne verilen eğitimlerin sürdüğünü duyurdu.
Bu kapsamda, Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi’nde görevli personel tarafından, Libyalı askerlere “terörle mücadele tekamül eğitimi” verildi.
Eğitim anına ait fotoğraflar, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezinde görevli personelimiz tarafından, Libyalı askerlere “Terörle Mücadele Tekamül Eğitimi” veriliyor. pic.twitter.com/SrmrNJsClB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Libya
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