CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonrasında, CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, "Mart'ta 12 aylık enflasyon yüzde 16,2'ye çıkmış. Bu enflasyonla Türkiye, dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 14'üncü ekonomi oldu. Aynı ligde bulunduğumuz ülkeler Nijerya, Etiyopya, Haiti" dedi.

Öztrak, Türk lirasındaki değer kaybının ürünlerin fiyatını artırdığını söyleyerek, "Mutfaktaki yangın da korkunç. Son bir yılda yumurta yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 60, mısırözü yağı yüzde 55, mercimek yüzde 45, tavuk eti yüzde 44 zam görmüş. Son bir ayda Türk lirasındaki değer kaybının daha da hızlandığını düşünürsek önümüzdeki aylar da milletin üzerine yağacak zam yağmurunun daha da şiddetleneceği anlaşılıyor. Milletimiz her şeyin farkında. Halkımızın yarısı, 'mutfaktaki enflasyon yüzde 40'ın üzerinde' diyor. Halkın cebi yalan söylemez. Mutfaktaki yangın partili ayrımı yapmaz. Bugün CHP'lisi, AK Partilisi, İyi Partilisi, MHP'lisi, Türkiye'deki herkes 'yandım Allah' diye bağırıyor'' diye konuştu.

"Bu metinden darbe çıkartmak ayrı bir hüner ister"

Öztrak, parti olarak mazlumların sesi olmaya, ihsan ve adalet bayrağını savunmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halkın gerçek gündeminin çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Dün, açlığı, yoksulluğu, işsizliği, intiharları yani ülkedeki zulmün üstünü, darbe iddialarıyla örtme senaryosu uygulamaya kondu. Biz kabak tadı veren bu tiyatroyu, çok izledik. Bölücü terör örgütü elebaşının mektubunu televizyonlarda okuttuğunda, kardeşini devlet televizyonlarına çıkarttığında, bunlar 'ifade özgürlüğü' oluyor. Ama içlerinde 'Mavi Vatan'ın müellifi olan, 15 Temmuz'da FETÖ ile göğüs göğse çarpışmış emekli amirallerin yaptığı bir açıklama 'darbe yapmak için bir araya gelmek' oluyor.

Tüm bu organize işler, işsizlikten, yoksulluktan, salgından bunalmış milletin gerçek gündemini karartmak için yapılıyor. Emekli amirallerin yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilebilir. Ama bu metinden darbe çıkartmak ayrı bir hüner ister."

"Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız"

Öztrak, 15 Temmuz'u unutmadıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de 'darbe olmasın' istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden çekineceksiniz. Bu ülke emekli olan, fikrini ve tecrübesini ülkenin siyasetçileriyle paylaşmak isteyen amirallerden çekmedi. Ve bugün bir tarikat gitti. Onun yerine diğerleri geldi. CHP'nin darbelere karşı tavrı çok nettir. Bunu tarih ve millet huzurunda bir kez daha ilan ediyoruz; Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Postalla yapılan darbeye de karşıyız. Mokasenle yapılan darbeye de karşıyız. Milletimiz emekli amirallerin açıklamasından darbe çıkarma tezgâhının bir trajedi değil komedi olduğunun elbette farkındadır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bundan sonraki yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine Öztrak, ''Belirli bir yaşa gelmiş bugüne kadar FETÖ örgütünün kumpasları nedeniyle bedeller ödemiş ülkeden kaçmak gibi bir düşüncesi olmayan amirallerin gözaltına alınmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama oynanan bu oyunun da milletimizin gerçek gündemini karartmasına izin vermeyeceğiz'' şeklinde cevap verdi.