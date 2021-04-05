Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Bingöl heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Yatırımların Bingöl halkı için hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, “Bingöl kadim medeniyetimizin önemli sembollerinden mühim bir vilayetimiz. Bu çalışmalar inanıyorum ki yarınların sporcularını, bilim insanlarını, donanımlı gençlerini yetiştirmede önemli katkılar sunacak” dedi.

“Halkımız, birliğin karşısında hiçbir şeyin duramayacağını ispat edecek güçte”

Bingöl'ün bugüne kadar ortaya koyduğu milli iradeden, demokrasiden, adaletten yana olan tavrını çok iyi bildiklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Biz beraber olduğumuz müddetçe hiçbir engel karşımızda duramaz. Bugüne kadar bu iş hep ispat oldu; bundan sonra da halkımız birliğin, beraberliğin, kardeşliğin karşısında hiç bir şeyin duramayacağını ispat edecek güçte, kuvvette ve inançta” dedi.

Kasapoğlu, Türkiye’nin verdiği mücadelede, milletin önemine vurgu yaptı:

“Türkiye'nin mücadelesi bir medeniyet bir kalkınma mücadelesi, insanlığın onuruna yakışır şekilde yarınlara ulaştırma mücadelesi. İşte bu mücadelede zaman zaman görüyoruz, milletimizin önüne tuzaklarla, engellerle, barikatlarla çıkmaya çalışıyorlar, ama her seferinde bu aziz millet, kararlı duruşuyla demokrasiden, adaletten hukuktan yana olan tavrıyla onları birer birer püskürtüyor.”

“Gençler, demokrasi düşmanlarına tavrını en güçlü şekilde ortaya koyacaktır”

Kasapoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu mücadelede gençlerin demokrasi düşmanlarına karşı gösterdiği tavrın öneminden bahsetti:

“Geçmiş dönemde demokrasiye ayar vermeye kalkanları gördük, hilelerle, kumpaslarla bu milletin tankıyla, tüfeğiyle millete savaş açanları gördük. Onlar şimdi hamdolsun ki yine bu milletin kudretiyle tarihin çöplüğüne birer birer gittiler, kayboldular. Bundan sonra da buna hasret duyanlar aynı sonuçla aynı akıbetle karşılaşacaklarından şüphe duymasınlar, bu millet, sadece bu milletin değil insanlığın umudu olan gençleriyle demokrasi düşmanlarına, hukuk düşmanlarına milli iradeye düşman olanlara, en güzel, en asil tavrı en güçlü şekilde ortaya koyacaktır.”

“Hesarek Kayak Merkezi, en müstesna spor mekanına dönüşecek”

Basketbol için 10 bin pota projesi kapsamında 100 potayı Bingöl'ün mahallelerine kazandırdıklarını açıklayan Kasapoğlu, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nin hem merkezleriyle, hem pistleriyle, teknolojik yeni donatılarıyla Türkiye’nin en müstesna spor turizmi mekanlarından birine dönüştürüleceğini söyledi.

Bingöl’deki yetenekli gençler için projeler sürüyor

Kentte yetenekli gençlerin olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, kent genelinde yapılan tesislerin yalnızca gençler için değil, tüm halk ve özellikle de kadınlar için olduğunun altını çizdi:

“İnanıyorum ki kazandıracağımız spor lisesi, bugün onun imzasını hep birlikte atacağız, az önceki istişaremiz neticesinde ona bir pansiyon ekleme kararı da aldık. Spor lisesi Bingöl için, tüm bölge için verimli olacak. Tesislerimiz sadece gençlerimiz değil, tüm halkımız için. Kadın odaklı spor diyoruz. Bu yüzden Bingöl'ün kadınlarını, onlar nasıl istiyorlarsa saatleriyle, mekanıyla, kadın öncelikli spor politikamızla tesislerimizle buluşturacağız.”