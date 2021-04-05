Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
10 emekli amiral emniyette
104 emekli amiralin imza attığı bildiride isimleri yer alan 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
İstanbul’da gözaltına alınan ve 104 emekli amiralin imza attığı bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
104 emekli amiralin imza attığı darbe imalı bildiride isimleri yer alan 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. pic.twitter.com/GxY0Og0VcH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 5, 2021
Bildiride ismi yer alan 10 emekli amiralin, ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor.
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