Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/jlp54rMoBF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021