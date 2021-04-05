Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile görüştü
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/jlp54rMoBF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Özbekistan
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