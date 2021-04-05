Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble ile bir araya geldi. Roble, Türkiye’nin din eğitimi ve hizmeti alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Din eğitimi ve hizmeti konusunda iş birliğinin önemine dikkati çeken Erbaş, bu alanlarda Başkanlık olarak destek verebileceklerini Roble'ye iletti.
Somali'deki dini yaşam hakkında bilgi veren Roble, Türkiye'nin tüm Müslümanlar için önemli olduğunu ve aşırılıklarla mücadele, din eğitimi ve hizmeti alanında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurguladı.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Somali
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