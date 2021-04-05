Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Din eğitimi ve hizmeti konusunda iş birliğinin önemine dikkati çeken Erbaş, bu alanlarda Başkanlık olarak destek verebileceklerini Roble'ye iletti.

Somali'deki dini yaşam hakkında bilgi veren Roble, Türkiye'nin tüm Müslümanlar için önemli olduğunu ve aşırılıklarla mücadele, din eğitimi ve hizmeti alanında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurguladı.