AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız"

MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır. Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir. Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız.

"Demokrasi iklimini zehirlemeye çalışıyorlar"

Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler. Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.

"Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum"

Bu bildiri Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı büyük bir haksızlıktır. Muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğramış biçimiyle karşı karşıyayız. Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum.

"Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı"

Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır.

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