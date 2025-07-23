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Gündem
TRT Haber 23.07.2025 21:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman orman şehitlerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 orman kahramanı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman orman şehitlerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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