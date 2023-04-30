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Gündem
TRT Haber 30.04.2023 23:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaz aylarında 2 bin yeni işçinin çalışmaya başlayacağını söyledi. Erdoğan, "Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk ve yurt dışına yayın yapan televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlara yönelik mesajı sorulan Erdoğan, "1 Mayıs'ı adeta bayram olarak ilan eden biziz. Bizden önce sadece bunun lafını yaptılar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, kendisinin de işçi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldiğini ve ilk gençlik yıllarının çalışmakla geçtiğini ve bunun için 1 Mayıs'ı kendi günü olarak gördüğüne dikkati çekerek, "Yurt dışına giden vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde, fabrikalardan altyapı işlerine kadar en ağır işlerde çalıştıklarını da biliyorum. Bugün de yaşadıkları ülkelere, diğer tüm alanlarla birlikte alın terleriyle katkılar yapan vatandaşlarımızın her birinin 1 Mayıs'ını tebrik ediyorum." dedi.

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TTK'ye 2 bin, Kardemir'e 600 yeni işçi alınacak

Bu vesileyle ülkedeki vatandaşlara bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda TTK'ye (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi alacağımızı açıklamıştık. Bu alımla ilgili süreçler devam ediyor. İnşallah yaz aylarında kardeşlerimiz işlerine başlamış olacak. Bunu 1000 olarak söylemiştik, daha sonra bunu 2 bine çıkaralım dedik. 2 bin alımı inşallah yapacağız.

Ülkemizin önde gelen demir çelik tesislerinden Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum. Yönetim Kurulu Başkanı'mızla da görüştüm. Kardemir'in gücüne güç katacağına, üretimini ve kazancını katlayacağına inandığım 600 yeni istihdamın şimdiden Kardemir'e ve Karabük'e hayırlı olmasını diliyorum."

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