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Gündem
AA 30.04.2023 20:27

Muharrem İnce: Söz veriyorum depreme dayanıklı kentlerde yaşayacaksınız

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muharrem İnce'den başka 'deprem bir beka meselesidir' diyen olmadı. Söz veriyorum, dirençli, depreme dayanıklı kentlerde yaşayacaksınız." dedi.

Muharrem İnce: Söz veriyorum depreme dayanıklı kentlerde yaşayacaksınız

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde partililerle yürüyüş yapan İnce, sonrasında halka hitap etti.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde vatandaşın ucuz et yiyeceğini dile getirerek, "Ucuz süt içeceksiniz. Balık, peynir yiyeceksiniz. Sizin iyi beslenmeniz için milli gelirin yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. İyi okullarda okuyacaksınız. Sizi özel okullara, tarikat okullarına muhtaç etmeyeceğim. Devletin 2 kişilik yurtlarında kalacaksınız" diye konuştu.

Bu coğrafyanın deprem coğrafyası olduğunu dile getiren İnce, "Muharrem İnce'den başka 'deprem bir beka meselesidir' diyen olmadı. Dilimde tüy bitti, yapmayın, etmeyin dedim. Söz veriyorum, dirençli, depreme dayanıklı kentlerde yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

İnce, yeni bir umuda ihtiyacı olan Türkiye'yi geleceğe hazırlayacaklarını ifade ederek, ekonomik olarak büyüyüp adilce bölüşeceklerini söyledi.

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