Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ekim 2011'de hayatını kaybeden annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, annesiyle birlikte olan fotoğrafını "Annem..." notuyla paylaştı.
Annem… pic.twitter.com/cQOgWSjXR7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 22:38
- 22:28
- 22:25
- 22:25
- 22:00
Sıradaki Haber
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz