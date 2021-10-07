Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin skandal kararıyla ilgili açıklama yaptı.
"Kararın yeni gerginliklere yol açması endişe verici bir ihtimaldir"
Kararın kınandığı açıklamada şöyle denildi:
"İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.
Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir."
Bakanlığın açıklamasında uluslararası topluma çağrıda bulunuldu:
"Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."
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