Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin skandal kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"Kararın yeni gerginliklere yol açması endişe verici bir ihtimaldir"

Kararın kınandığı açıklamada şöyle denildi:

"İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir."

Bakanlığın açıklamasında uluslararası topluma çağrıda bulunuldu:

"Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."