Kooperatiflerde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim sağlanacak.

Bilgi sistemi oluşturulacak. AK Parti, kooperatiflere yönelik kanun teklifini Meclis'e sundu.

Kurulacak olan bilgi sistemi ile üyeler kooperatifin faaliyetlerini takip edebilecek. Gelir gider raporlarını, bilançoları bu sistemden izleyebilecek. Seçim öncesi listeleri görebilecek.

Düzenlemeyle kadın kooperatifleri teşvik edilecek

Kooperatif yönetim kurulu, üyelik başvurularını 1 ay içinde karara bağlayacak.

Yönetimde bulunanlar başka bir kooperatifte görev alamayacak. Yöneticiler en fazla 2 dönem seçilebilecek, ancak ara verdikten sonra tekrar göreve gelebilecek.

Yeni düzenlemeyle kadın kooperatifleri teşvik edilecek. Kadın kooperatifçiliğini desteklemeye yönelik istisnalar sağlanacak. Kadınlardan başvuru harcı alınmayacak.