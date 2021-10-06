Sivil Yahudi işgalcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu açıklandı.

Mahkemenin, daha önce Harem-i Şerif'te ibadet ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verilen Haham Aryeh Lippo'nun Aksa yasağının kaldırılmasına ve "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirilen Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmenin suç sayılmayacağına karar verdiği bilgisi verildi.

“İlk defa bir mahkeme kutsal mabette Yahudilerin ibadet etmesini onayladı”

Mahkeme başkanı Yargıç Bilhha Yahalom'un Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etme hakkını desteklediği vurgulanırken dün gerçekleşen duruşmada "ilk defa" bir mahkemenin kutsal mabette Yahudilerin "ibadet etmesini" onayladığına dikkati çekildi.

Fanatik Yahudilere yakınlığıyla bilinen Honenu Derneği tarafından Haham Lippo'ya tahsis edilen Avukat Moshe Polski, mahkemenin kararını takdir ettiğini belirterek, "Tapınak Dağı'nı (Mescid-i Aksa) zaten ziyaret eden ve dua etmek isteyen Yahudiler için fiili bir izin olan mahkemenin bu kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Polski, Müslümanların halihazırda Harem-i Şerif'te ibadet ve her türlü faaliyet hakkı olduğuna işaret ederek, bundan böyle ibadet eden Yahudilerin de İsrail polisince engellenmemesini umduğunu söyledi.