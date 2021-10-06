İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği kuraklık, sel, gıda ve su yetersizliği dünyada milyonlarca insanı yerinden ediyor. Geçtiğimiz yıl 94 ülkeden 25 milyon kişi iklim göçünün parçası oldu.

2050'ye kadar 216 milyon kişi göç edebilir

Dünya Bankası, iklim değişikliği kaynaklı göçün ele alındığı bir rapor yayımladı. Raporda dünyanın 6 bölgesinin kuraklık ve yetersiz tarımsal üretim tehdidi altında olduğu, çözüm için çalışılırsa söz konusu göçün yüzde 80'inin önlenebileceği ifade edildi.



Çözüm bulunmazsa, 2050 yılına kadar bu bölgelerdeki 216 milyondan fazla kişinin yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalacağı gerçeği de gözler önüne serildi.

Üretim azalacak, işsizlik ortaya çıkacak, yoksulluk artacak

Dünya Bankası’nın 2018'de hazırladığı raporda iklim değişikliğinin, Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerini etkilediği bilgisi yer almıştı.

Yeni rapora göre artık Kuzey Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgeleri de tehdit altında. İklim krizi için bir an evvel önlem alınmazsa zamanla göç başlayacak, yaşadığı bölgeden ayrılanların sayısı birkaç yılda hızla çoğalacak.

Peki insanlık çaresiz mi? Ülkeler acilen sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve ekosistemi iyileştirme çalışmalarına katılmazsa kıtlık kaçınılmaz…

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