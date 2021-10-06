NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, tehlikeli bir şekilde dans eden iki galaksiyi görüntüledi. Arp 91 adı verilen galaksilerin fotoğrafı yayınlandı.



Yaklaşık 113 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiler, Serpent yani ''Yılan'' adı verilen takımyıldızında yer alıyor.

'Arp 91' galaksilerinin dansını yakaladı

Birbiriyle etkileşim halinde, gökyüzünde iki adayı andırıyorlar. Bu galaktik dans Dünya'dan 113 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleşiyor.



Galaksiler, galaktik etkileşimin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Gökbilimciler, sarmal galaksilerin çarpışması sonucu eliptik galaksiler oluştuğunu belirtiyor.



İki galaksi de ilk kez Almanya doğumlu İngiliz astronom William Herschel tarafından 1784'te keşfedilmişti.



