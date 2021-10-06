Kongo'daki Virunga Ulusal Parkı bir goril ve bakıcısının üzücü vedasına sahne oldu.

49 yaşındaki bakıcısı Andre Bauma bebekken kurtarıp yıllarca baktığı gorile hüzünlü bir şekilde veda etti.

10 yıldır parkta bulunan sevilen goril, hastalanıp kötüleşince, bakıcısı Andre Bauma tarafından kucağında son nefesini verirken görüntülendi.

Annesi öldürüldükten sonra kurtarılmıştı

14 yaşında ölen Ndakasi, bebekken annesi silahlı milisler tarafından vurularak öldürülmüş, Virunga onu annesinin cansız bedenine sarılmış halde bulmuş ve henüz iki aylıkken bakımını üstlenmişti.

Yetim goril Ndeze ile parkın Senkwekwe Merkezine transfer edilmişti.

Ndakasi 2019'da park korucusu Mathieu Shamavu ile çekildiği selfie ile sosyal medyada ün kazanmıştı.

Bauma, "Böylesine sevgi dolu bir canlıyı desteklemek ve bakımını yapmak bir ayrıcalıktı, özellikle de Ndakasi'nin çok genç yaşta yaşadığı travmayı bilerek. Ndakasi'nin tatlı karakteri ve zekası, insanlarla goriller arasındaki bağlantıyı ve neden onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini anlamama yardımcı oldu” dedi.

Bauma 'Ndakasi'yi arkadaşım olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum. Onu bir çocuk gibi sevdim ve neşeli kişiliği, onunla her etkileşim kurduğumda beni hep mutlu etti” diye sözlerini sürdürdü.



