Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin, Lopuşnya ve Rohatin'deki şehitliklerini ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Türk şehitliklerine ziyarette bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte Lviv kenti Rohatin bölgesinde bulunan Opillya Müzesi’ni ziyaret etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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