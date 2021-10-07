Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Türk şehitliklerine ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte Lviv kenti Rohatin bölgesinde bulunan Opillya Müzesi’ni ziyaret etti.