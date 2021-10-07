Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Türkiye ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin iş birliği içerisinde olması ve Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı.