Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Türkiye ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin iş birliği içerisinde olması ve Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı.
Etiketler: AK Parti İran Numan Kurtulmuş
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