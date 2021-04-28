Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'a, babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, Berdimuhammedov’un babası Melikgulu Berdimuhammedov’un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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