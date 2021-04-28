Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit Barış Göl'ün Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Osman ve annesi Medine ile görüşen Bakan Yanık'a, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile diğer yetkililer eşlik etti.

Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Bakan Yanık, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, Bakara Suresi'nden bir ayet ile kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra şehit polis memuru Barış Göl'ün fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.