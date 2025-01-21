Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı: Görevinizi yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Belediyelerin başıboş köpek sorunuyla mücadelede görevlerini yapması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın başıboş köpek sürülerince parçalanmasını kabul edemiyoruz. Bunun üzerine hükümet olarak harekete geçtik. Bu sorunun çözümsüz kalmasından rant elde eden lobilerin karşı çıkmasına rağmen gerekli düzenlemeleri yaptık. Yüksekova'daki yürek burkan olay endişelerimizin haklı olduğunu teyit etmiştir. Siyasi parti farketmeksizin tüm belediyeler yasalar gereği kendi görevlerini yerine getirmek zorundadır. Bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir"