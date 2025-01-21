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TRT Haber 21.01.2025 17:41

Otel yangınında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini bildirdi.

Otel yangınında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bolu'da otel yangını: Can kaybı 66'ya yükseldi, 51 yaralı var
Bolu'da otel yangını: Can kaybı 66'ya yükseldi, 51 yaralı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç: Yangın ile ilgili otelin sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Yangın ile ilgili otelin sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

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