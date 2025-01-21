Otel yangınında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.