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TRT Haber 21.01.2025 15:15

Bolu'da otel yangını: Can kaybı 66'ya yükseldi, 51 yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bolu'da otel yangını: Can kaybı 66'ya yükseldi, 51 yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın sonrasında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 66’ya, yaralı sayısının ise 51’e yükseldiğini söyledi.

"Adli soruşturma başlatıldı"

Yerlikaya, "Değerli arkadaşlar, milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Meydana gelen yangında malesef 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Adli soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"Yaralıların tedavileri devam ediyor"

Bakan Yerlikaya'nın ardından yaralıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangında 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesinin durumu ağır. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor, durumları iyi. 17 yaralımızı taburcu ettik. Üzüntülüyüz, başımız sağ olsun" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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