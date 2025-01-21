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Gündem
TRT Haber 21.01.2025 16:18

Bakan Tunç: Yangın ile ilgili otelin sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç: Yangın ile ilgili otelin sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: DHA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Tunç,  "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

"Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülüyor"

Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin devam ettiği, kusur tespiti için çalışmaların sürdüğünün bilgisini paylaşan Tunç, "Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir." dedi.

Bakan Tunç "Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

 

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