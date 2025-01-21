Bakanlardan yaralılara ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bakan Memişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Doktorlarımızdan yaralıların durumu hakkında bilgi aldık. Süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah, en kısa zamanda tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.
Bolu’muza ve ülkemize geçmiş olsun".
January 21, 2025