Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.01.2025 16:00

Bakanlardan yaralılara ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Bakanlardan yaralılara ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Memişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz"

Bakanlardan yaralılara ziyaret

"Doktorlarımızdan yaralıların durumu hakkında bilgi aldık. Süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah, en kısa zamanda tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Bolu’muza ve ülkemize geçmiş olsun".

ETİKETLER
Bolu Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Vedat Işıkhan Yangın
Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kartalkaya'daki otelde 2 adet yangın merdiveni var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
BM: Gazze'deki insanların barınak ihtiyacının giderilmesi için kaybedecek zaman yok
16:39
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:30
Trump'ın Panama Kanalı'nı geri alma isteği, Tarafsızlık Anlaşması çıkmazında
16:43
Bakan Tunç: Yangın ile ilgili otelin sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı
15:46
Taksicinin panik butonuna basması uyuşturucu satıcıları yakalattı
16:45
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kartalkaya'daki otelde 2 adet yangın merdiveni var
Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
FOTO FOKUS
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ