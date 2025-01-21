Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kartalkaya'daki otelde 2 adet yangın merdiveni var

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde çıkan yangın sonrasında bölgede incelemelerde bulundu.

"Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, otelde 2 adet yangın merdiveninin olduğunu açıkladı.