Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 21.01.2025 15:37

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kartalkaya'daki otelde 2 adet yangın merdiveni var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Otelin 2021-2024 yıllarında denetimleri yapılmış. İtfaiye tarafından verilen yangın yeterlilik belgesi mevcut Soruşturma süreci devam ediyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kartalkaya'daki otelde 2 adet yangın merdiveni var

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde çıkan yangın sonrasında bölgede incelemelerde bulundu.

"Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, otelde 2 adet yangın merdiveninin olduğunu açıkladı.

 

ETİKETLER
Bolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Yangın
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya’daki yangının sorumlularından hesap sorulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
BM: Gazze'deki insanların barınak ihtiyacının giderilmesi için kaybedecek zaman yok
16:39
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:30
Trump'ın Panama Kanalı'nı geri alma isteği, Tarafsızlık Anlaşması çıkmazında
16:43
Bakan Tunç: Yangın ile ilgili otelin sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı
16:28
Bakanlardan yaralılara ziyaret
15:46
Taksicinin panik butonuna basması uyuşturucu satıcıları yakalattı
Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
FOTO FOKUS
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ