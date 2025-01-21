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TRT Haber 21.01.2025 14:00

Devlet Bahçeli'den otel yangını için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Devlet Bahçeli'den otel yangını için taziye mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili taziye mesajı yayımladı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum."

 

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