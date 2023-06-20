Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.06.2023 12:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

ETİKETLER
Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
TDV 49 ülkede 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban yardımı ulaştıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Bakanlıktan elektronik haberleşme teknoloji projelerine 200 milyon lira destek
12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu
12:25
Sipariş üzerine 'maymunlara işkence' videosu çekip satan sadist çete
12:17
Kırıkkale'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:13
Güney Kore, Kuzey'in "kışkırtmalarına" karşı İHA komuta merkezi kurmaya hazırlanıyor
12:12
Finlandiya Parlamentosu, Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Orpo'yu başbakan seçti
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ