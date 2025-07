Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak karikatüre sert tepki: Hesap verecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde mizah dergisi Leman'ın dini değerleri aşağılayan alçak karikatürüne sert tepki gösterdi:

Peygamberin kutlu yolundan yürümeyi inancımızın gereği olarak görüyoruz. Rasulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bu yapılan, alçakça bir provokasyondur. Rasulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Yargı harekete geçti, dergi toplatıldı, hesabı yargı önünde sorulacak.

Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Yolumuzu aydınlatan kalplerimizi şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir, bunu şeref sayıyoruz.

"Düşeni yemek bir CHP geleneği"

"Cumhur İttifakı'nda eser ve icraat var. Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. İllere, ilçelere gittiğimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı farkını çok rahat görebiliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeciliğin kitabını yazmaya bundan sonra da devam edeğiz. Sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Tüm mesaisini şehrine harcayan liyakatli kadrolarımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında CHP'de parti içi yaşananlara da değindi, "CHP içinde kim kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez." dedi:

"Muhalefetin ne olduğu ortada. Parti içi kavgadan başlarını dahi kaldıramıyorlar. CHP eski ve yeni yol arkadaşlarına baksın. 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri etmekte beis görmüyorlar, 'düşeni yemek' bir CHP geleneği. CHP içinde kim kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur."

"CHP'nin pusulası bozulmuş, kıblesi şaşmış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin pusulası bozulmuş, kıblesi şaşmış" diyerek, CHP'nin mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığının altını çizdi:

"Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'liderden oluşuyor. Şikayet edip 'mağdur oldum' diyen de CHP'li. Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. CHP'nin pusulası bozulmuş, kıblesi şaşmış. CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir. Muhalefetin istikamet sorununun çözülmesin bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak istişare geleneğini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini gururla ifade etmek istediğini söyledi.

Grup toplantıları, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları ve milletvekilleriyle bir araya geldikleri özel toplantılarla meseleleri değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, ülke ve dünyanın gündemindeki konuları kabinede iki haftada bir düzenli olarak etraflıca ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemli toplantılar aracılığıyla Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve tehlikelere çözüm yolları geliştirdiklerini, milletvekilleriyle, kabine üyeleri ve genel merkez yönetimini bir araya getirdikleri kahvaltılı sohbet formatındaki toplantının sonuncusunu bu sabah gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kızılcahamam kampı

Şehirlerin sorunlarına, sıkıntılarına, taleplerine dair hususları ilk elden dinleme imkanı bulduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara ilaveten, dar veya geniş katılımlı toplantılarla istişare mekanizmasını en verimli, etkili şekilde işletiyoruz. Partimizin kuruluşundan itibaren bu konudaki hassasiyetimizi her zaman muhafaza ettik. Hem partimize hem ülkemize hem de dış politikaya dair her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor, tartışıyor, kararlarımızı buna göre alıyoruz. Bir AK Parti geleneği olarak yıllardır Türk siyasetinde dikkatle takip edilen Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın 32'ncisini İnşallah 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kampımızı bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz. Kızılcahamam kampından inşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız."

"Koltuk, makam, unvan için bu görevlere aday olmadık"

Erdoğan, genel merkezinden mahalle ve köy temsilciliğine kadar her seviyede teşkilatı yekvücut olarak uyum ve koordinasyon içinde her zamankinden daha kararlı bir şekilde yollarında ilerlediklerini anlattı.

AK Parti'li kadrolar olarak, kavga edenlerden değil, istişare kültürünü ve kardeşlik hukukunu yüceltenlerden olduklarını milletin çok net biçimde gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birbirinin ayağını kaydıran, birbirine kumpas ve tuzak kuran değil, aynı davaya, aynı ideale gönül veren bir hareketiz, böyle bir teşkilatız. Bakın, bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi, siyasi ikbal hevesimiz bizi bu çatı altında buluşturmadı. Koltuk, makam, unvan için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakk'ın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmetkarlık yapmak için AK Parti'deyiz. Merhum Arif Nihat Asya 'İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz' demiş. İşte biz de gönüller arasında köprü olmak için bu çatı altındayız. 86 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirmenin gayretindeyiz. 14 Ağustos 2001'den bu yana ortak bir gaye için ortak hedefler, dertler, meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de hamdolsun alnımızın akıyla veriyoruz."

"Partiye, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete olan aşklarını, sevdalarını büyüterek, bıkmadan, usanmadan engeller karşısında yılmadan "önce Türkiye" şiarı ile yola kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti kadrolarına durmanın, duraksamanın, rehavete kapılmanın yakışmayacağına işaret eden Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bize, teveccühüne ve güvenine mazhar oldukları milletimizle aramıza mesafe koymak, hele hele duvar örmek asla yakışmaz. İnşallah önümüzdeki ay 24'üncü yaşımızı kutlayacağız. Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, tekebbürü, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. İnşallah, bundan sonra da yaklaştırmayacağız. Milleti hor görenlerden, milleti yok sayanlardan, milletin dertlerine kulak tıkayanlardan olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz. Bizim yerimiz milletimizin yanıdır. Bize oy versin veya vermesin, 86 milyonun tamamı öz ve öz kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır."

"Biz millet için varız, millet neredeyse biz hep orada olacağız. Millet ne istiyorsa onu yapacak, onu hayata geçireceğiz. AK Parti milletin partisidir. Bu teşkilat, aziz milletin teşkilatıdır" diyen Erdoğan, elitlerin, seçkinlerin değil, her zaman garip gurabanın, fakir fukaranın, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduklarını aktardı.

Yoksulları, garipleri, yolda kalmışları samimiyetle kucakladıklarını, ellerinden tutup kaldırmanın mücadelesini verdiklerini, bugün de aynı çizgide siyaset yaptıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin her sokağından, her sokakta yaşayan her bir vatandaşımızdan, başkanı olduğumuz şehrin sakinlerinin hepsinin derdinden, sıkıntısından, şikayetinden haberdar olmak bizim öncelikli vazifemizdir." diye konuştu.

"Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak." diyen Erdoğan, çok çalışacaklarını, kapı kapı dolaşacaklarını ve vatandaşlarla hemhal olacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'nin farklı birimlerinin, teşkilatın yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla çeşitli programlar hazırladığını anlatan Erdoğan, "Geçen sene yaptığımız ve oldukça verimli geçen Türkiye Buluşmalarını 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' temasıyla inşallah devam ettiriyoruz. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz, 81 ilimizi ziyaret edip, teşkilat mensuplarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamız ve halkımızın çeşitli kesimleriyle bir araya gelecekler. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi de ara vermeden ve mümkün olan en yüksek katılımla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Son derece önemli çalışmalara imza atacaklar"

Yaz süresince gençlere yönelik belediyelerin düzenleyeceği etkinlikleri "Yaz Seninle Güzel" başlığı altında topladıklarını aktaran Erdoğan, 2028 seçimlerinde 5,6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını, bu gençlerden 2 milyonunun AK Parti'li belediyelerin sınırları içerisinde yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yaz aylarında gençlere yönelik çalışmalarla 750 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi belediye sınırlarımız dışında ikamet eden gençlerin de bu çalışma ve faaliyetlerden haberdar olmalarını sağlayacağız. Yaz döneminde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da sahaya inecek, son derece önemli çalışmalara imza atacaklar. Kabinesiyle, genel merkeziyle, kurullarıyla, milletvekilleriyle, ilçe ve belde teşkilatlarıyla, hepsinden öte il teşkilatlarıyla, belediyesiyle hep beraber tam kadro sahada olacağız. Milletimizle gönül bağımızı güçlendirecek, serzenişlerini dinleyecek, hayır dualarını almaya özellikle gayret göstereceğiz. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız. Yine bu süreçte muhalefetin sürekli köpürttüğü yalan ve iftiraların önünü, delilleriyle, belgeleriyle vatandaşlarımıza doğruları anlatarak keseceğiz. Belediye ve il başkanlarımız başta olmak üzere sizlerden bu faaliyetlere gereken önemi vermenizi, bu faaliyetlerin en yüksek verimle hayata geçirilmesi için özveriyle çalışmanızı beklediğimi ifade ediyorum."

"Türkiye'ye çağ atlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programların, kendilerine milletin görüşlerini doğrudan öğrenme imkanı sunarken, aynı zamanda hizmetleri anlatma fırsatı da bahşettiğini söyledi.

Hizmet, eser, yatırım, icraat ve proje noktasında Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosunun bu salonda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her anlamda Cenab-ı Allah'a hamdolsun bizden önce yapılanların katbekat fazlasını 23 yılda biz ülkemize kazandırmayı başardık. Ulaştırmada, sağlıkta, savunmada, tarımda ve daha birçok başlıkta, merhum Özal'ın tabiriyle 'Türkiye'ye çağ atlattık.' Kimse kusura bakmasın, muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. Bizim herhangi bir belediye başkanımızın vizyonu, çalışkanlığı, hizmet tutkusuyla muhalefetten kimse boy ölçüşemez. Bakın, bunu laf olsun, polemik olsun diye de söylemiyorum. Türkiye'yi adım adım birçok defa gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İllere, ilçelere gittiğimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin farkını çok net biçimde görebiliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinde icraat var, eser var, 7/24 çalışma var. Şehirlerini güzelleştirme mücadelesi var, meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Emanetin hakkını hizmet siyasetiyle ödeme iştiyakı var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil, çözüm üretmek var. Lafla peynir gemisi yürütme kurnazlıkları değil, taş üstüne taş koyma şevki var. Şehrin hakkını bilen, kul hakkını gözeten bir tasavvur var. Rantın değil, hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir bakış açısı var. Bol keseden vaat dağıtıp unutan değil, 'Söz namustur' deyip canla başla çalışan tüm mesaisini şehrine ve hemşehrilerine adayan heyecanlı, gayretli, liyakatli kadrolar var. Tekrar ediyorum, gerçek belediyecilik denilince son 30 yıldır akla ilk gelen bu hareket olmuştur. İnşallah bundan sonra da belediyeciliğin kitabını yazmaya devam edeceğiz. Başarılarla dolu bu tertemiz mirasımıza hiç kimsenin leke bulaştırmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz."

Erdoğan, tüm teşkilata emeklerinden, hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Allah'tan kendilerini doğru yoldan, ülkeye, millete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmamasını diledi.