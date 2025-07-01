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TRT Haber 01.07.2025 12:48

Bakan Göktaş'tan koruyucu aileyle büyüyen çocuklara mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aileyle büyüyen çocuklara seslendiği mektubunda, "Seninle gülen, seninle sevinen, her duyguyu seninle birlikte hisseden ailen, senin için koruyucu bir melek, bizler için ise bir kahramandır" dedi.

Bakan Göktaş'tan koruyucu aileyle büyüyen çocuklara mektup
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından koruyucu aile yanında büyüyen çocuklara gönderdiği mektubu paylaştı.

Çocukların yüzündeki tebessümün, tüm gayretlerinin en güzel karşılığı olduğunu söyleyen Göktaş, "Hem yüreklerini hem yuvalarını açarak çocuklarımıza umut olan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Bakan Göktaş'ın koruyucu aile yanında büyüyen çocuklara seslendiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Yavrum, her çocuğun sevildiğini hissettiği bir yuvaya, içten bir sese, güvenli bir kucağa ihtiyacı vardır. Yanında olduğun kruyucu ailen işte tam da böyle bir sevgiyle sarıyor seni. Seninle gülen, seninle sevinen, her duyguyu seninle birlikte hisseden ailen, senin için koruyucu bir melek, bizler için ise bir kahramandır...

Sen, sana güçlü olmayı, iyiliği paylaşmayı ve hayata sımsıkı bağlanmayı öğreten koruyucu ailen ve bizler için geleceğe yazılmış bir umutsun. Sen sadece kendi yolunu değil, sana yüreğini açmış herkesin yolunu aydınlatan kıymetlimizsin. Sen yüzündeki kocaman gülümsemeyle geleceğe yürürken bizler de her daim senin yanında olacağız.

İyi ki hayatımızdasın yavrum. İyi ki bu dünyaya kalbinin saflığı ve güzelliğiyle ümit aşılıyorsun. Koruyucu ailene ve sana kocaman sevgilerimle..."

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Aile Koruyucu Aile Mahinur Özdemir Göktaş
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