Türkiye'de 5 günde 342 yangın çıktı

Ormanlık alanlardan alevler yükseldi, havadan ve karadan müdahale başladı. Etkili olan rüzgar ekiplerin işini daha da zorlaştırdı. Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yaptı:

"Yurtta cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. Manisa, İzmir ve Hatay'daki 6 yangın devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız. Hem İzmir’de hem Manisa’da gece boyu çok ciddi müdahalelerle etkiyi büyük ölçüde düşürdük. Hatay Antakya’da çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Adana'daki yangın kontrol altına alındı.

Pilotlarımız risk alarak müdahale ediyor. Karadan da yangınların söndürülmesi için aralıksız çalışılıyor.Rüzgarın kararsız esmesi de çalışmaları etkiliyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Çok basit bir ateş yakılmasıyla ülkemizin kaynakları yanıyor. Yangınlara dair toplumsal duyarlılık olmalı.

Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın."

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

İzmir

İzmir'de Aliağa ve Foça'nın ardından bu kez Menderes ve Seferihisar'da art arda yangın çıktı.

Alevler, yerleşim yerlerine sıçradı, çok sayıda ev, araç zarar gördü. Ekipler alevlerle mücadele ederken mahsur kalanlar için de seferber oldu. Şiddetli rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi.

Menderes ve Seferihisar'da çıkan yangınlar yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda etkisini artırdı. 281 arazöz ve iş makinesi desteğinde bin 113 personel, 10 mahalleyi etkileyen yangınlara karşı seferber oldu.

Alevler yazlık sitelere kadar ilerledi. Bazı ev ve araçlara sıçradı.

Manisa

Akhisar ilçesinde 28 Haziran’da başlayan orman yangınının 4. gününde, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gece görüşlü 2 helikopterin de sabaha kadar destek verdiği çalışmalar, 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinesi ve 713 personelle sürüyor.

Daha önce tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl mahalleleri ve mezrası ile Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasına ilave olarak Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahalleleri de tahliye edildi.

Ahmetli yangını

Ahmetli ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangınla müdahale devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 23 su tankeri, 10 iş makinesi ve 185 personel katılıyor.

Tedbir amacıyla Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası ve Salihli ilçesinin Çaypınar ve Mersindere mahalleleri tahliye edildi.

Kula yangını

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 19 su tankeri, 10 iş makinesi ve 240 personelle müdahale sürüyor.

Kula'da Hamidiye Mahallesi Palankaya Mezrası ve Çomaklı Mahallesi de tahliye edildi.

"46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtmişti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

"İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabbimden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye."