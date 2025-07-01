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TRT Haber 01.07.2025 10:35

Devlet Bahçeli'den provokatif karikatüre tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karikatür provokasyonuna tepki gösterdi. Bahçeli, "Sözde mizah dergisinde Peygamber Efendimize yapılan saldırıyı lanetliyorum. İslamofobiye karşı stratejik, hukuki bir eylem planı hazırlanmalı" dedi.

Devlet Bahçeli'den provokatif karikatüre tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmasından öne çıkanlar:

"Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan, sözde mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik, hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.

Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelik olması günde güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi sebebi meçhul bir acının pençesinde, ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir.

Elbette, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayı ile ilgili görülen mutlak butlan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025’e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri, bir gündemi yoktur. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde birlik ve dirlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim. Sosyalist enternasyonalin yörüngesinde sorgusuz sualsiz dönerek değil, Atatürk’ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan ve sonu meçhul kargaşalardan kurtulacakları düşüncesindeyim.

"Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir"

8 Eylül’den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül’e bir ve bütün halinde ulaşması, Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir. Maalesef, Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla mündemiç olmak üzere, dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.

Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Bugüne kadar ödenen bedellere, çekilen çilelere, yüreklerimizi kavuran acılara tekrar katlanmak, yeniden muhatap kalmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle, PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması bir an evvel sağlanmalı, provokasyon mahiyetli ve hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. Onun bunun ne dediğinin, yürüyen kervana taş atmak için nasıl bir pozisyon aldığının hiçbir ehemmiyeti ve evveliyatından bahsedilemeyecektir.

"Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır"

PKK örgütsel varlığını feshettiğini ve silahları bıraktığını 12 Mayıs’ta açıklamıştır. DEM Parti’nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir."

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