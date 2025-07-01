Bursa'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi.

Gemlik'te bir deprem daha oldu

Saat 12.57'de Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, 10,14 kilometre derinde kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.