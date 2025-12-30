Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.12.2025 15:43

İstanbul için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde, saatte 40-60 kilometre/saat hızında eseceğinin tahmin edildiğini aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ETİKETLER
İstanbul Sağanak Hava Durumu İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
15:32
İngiltere'de polis, personelin masonluk üyeliğini beyan etmesinin zorunlu kılınmasını istiyor
15:17
Iğdır'da 'temiz nefes' için mücadele
15:14
Ulucanlar Cezaevi Müzesi bu yıl 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
15:18
İstinaf, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı bozdu
15:14
HÜRJET, İspanya ihracatıyla yeni fırsatlara kapı araladı
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
FOTO FOKUS
Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan heykeller hazırlanıyor
Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan heykeller hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ